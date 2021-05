Updated Bryant Hornets baseball record book

Bryant Hornet baseball records since 1998

Batting average (40 AB minimum)

Trevor Ezell, 2014, .518 (43 of 83)

Chase Tucker, 2014, .513 (41 of 80)

Trevor Ezell, 2013, .512 (49 of 96)

Dusty Sexton, 1998, .484 (31 of 64)

Matt Brown, 2001, .457 (46 of 102)

Marcus Wilson, 2013, .456 (36 of 79)

Logan Allen, 2016, .453 (43 of 95)

Evan Lee, 2016, .451 (37 of 82)

Aaron Davidson, 2006, .442 (34 of 77)

J.J. Yant, 1998, .429 (27 of 63)

Hunter Mayall, 2009, .429 (39 of 91)

Danny Riemenschneider, 2006, .427 (32 of 75)

Logan Chambers, 2019, .427 (47 of 110)

Devin Hurt, 2005, .426 (23 of 54)

A.J. Nixon, 2003, .425 (31 of 73)

Justin Blankenship, 2009, .420 (29 of 69)

Landon Pickett, 2011, .419 (39 of 93)

Aaron Orender, 2016, .418 (33 of 79)

Lucas Castleberry, 2011, .417 (20 of 48)

Tyler Sawyer, 2009, .416 (32 of 77)

Tyler Brown, 2011, 413 (33 of 80)

Jordan Knight, 2007, .408 (29 of 71)

Cody Walker, 2008, 408 (29 of 71)

Jason Hastings, 2014, .408 (31 of 76)

Travis Wood, 2005, .400 (40 of 100)

Jordan Gentry, 2016, .400 (26 of 65)

Brandan Warner, 2013 .392 (20 of 51)

David Guarno, 2008, .391 (27 of 69)

Jeff Carpenter, 2002, .390 (30 of 77)

Kaleb Jobe, 2009, .388 (31 of 80)

Jordan Taylor, 2011, .388 (31 of 80)

Cody Walker, 2007, .386 (32 of 83)

Garrett Misenheimer, 2016, .385 (30 of 78)

Logan Chambers, 2018, .385 (40 of 104)

Drew Tipton, 2014, .384 (33 of 86)

Matt White, 2002, .382 (21 of 55)

Trent Daniel, 2008, .382 (26 of 68)

Drew Tipton, 2015, .381 (37 of 97)

Matthew Sandidge, 2017, .380 (30 of 79)

Jason Hastings, 2013, .377 (20 of 53)

Anthony Rose, 1999, .375 (27 of 72)

Luke Brown, 2001, .373 (19 of 51)

Cade Drennan, 2019, .370 (34 of 92)

Ryan Riggs, 2021, .368 (32 of 87)

David Guarno, 2006, .368 (21 of 57)\

Josh Pultro, 2012, .367 (36 of 98)

Caleb Garrett, 2009, .365 (23 of 63)

Peyton Dillon, 2019, .364 (20 of 55)

Cameron Coleman, .2017, .360 (27 of 75)

Cody Graddy, 2002, .358 (29 of 81)

Matt White, 2000, .357 (35 of 98)

Evan Lee, 2014, .357 (20 of 56)

Dustin Morris, 2001, .356 (37 of 104)

Joey Winiecki, 2007, .354, (35 of 99)

Dustin Morris, 2000, .354 (34 of 96)

Brandan Warner, 2015, .353 (30 of 85)

Bryan Griffith, 2004, .352 (32 of 91)

Hunter Mayall, 2010, .352 (37 of 105)

At bats (single season)

Chris Joiner 2010 118

Logan Chambers 2019 110

Aaron Davidson 2005 106

Brennan Bullock 2010 106

Hunter Mayall 2010 105

Bryan Griffith 2005 104

Dustin Morris 2001 104

Logan Chambers 2018 104

Tyler Nelson 2012 103

Matt Brown 2001 102

Jordan Taylor 2010 102

Jordan Taylor 2012 102

Travis Wood 2005 100

Garrett Bock 2010 100

Joey Winiecki 2007 99

Matt White 2000 98

Justin Wells 2005 98

Josh Pultro 2012 98

Todd Bryan 2005 97

Drew Tipton 2015 97

Dustin Morris 2000 96

Trevor Ezell 2013 96

Anthony Rose 2000 95

Justin Wells 2004 95

Logan Allen 2016 95

Jake Wright 2018 95

Billy Landers 1999 94

J.J. Yant 1999 93

Landon Pickett 2011 93

Chris Joiner 2011 93

Matthew Sandidge 2018 92

Cade Drennan 2019 92

Bryan Griffith 2004 91

Hunter Mayall 2009 91

Austin Ledbetter 2019 91

Kris Kuykendall 1999 90

Richie Wood 2004 90

Coby Greiner 2017 90

Seth Tucker 2017 90

Michael McClellan 1999 89

Brandon Nichols 2001 89

Zack Young 2005 89

Hayden Lessenberry 2012 89

Jake Wright 2019 89

Jake Jackson 2007 88

Caleb Garrett 2010 88

Ryan Riggs 2021 87

Richie Wood 2005 87

Tyler Green 2013 87

Austin Ledbetter 2018 87

Matt White 2001 86

Todd Bryan 2004 86

Brady Butler 2010 86

Drew Tipton 2014 86

Beau Hamblin 2001 85

Brandan Warner 2015 85

Runs scored (single season)

Trevor Ezell 2014 50

Trevor Ezell 2013 42

Logan Allen 2016 40

Logan Chambers 2019 38

Chase Tucker 2014 37

Drew Tipton 2015 35

Tyler Nelson 2011 32

Matt White 2002 32

Matt White 2000 32

Seth Tucker 2017 31

Garrett Bock 2010 31

Travis Wood 2005 31

Bryan Griffith 2004 31

Todd Bryan 2004 31

Matt Brown 2001 31

Dustin Morris 2001 31

Drew Tipton 2014 30

Conner Tatum 2014 30

Todd Bryan 2005 30

Brandon Nichols 2001 29

Korey Thompson 2014 28

Tyler Green 2013 28

Travis Wood 2004 28

Billy Landers 1998 28

Logan Chambers 2018 27

Chris Joiner 2010 27

Gage Stark 2019 26

Aaron Orender 2016 26

Josh Pultro 2012 26

Jake Jackson 2008 26

Dan Riemenshneider 2006 26

Beau Hamblin 2001 26

Noah Davis 2021 25

Evan Lee 2016 25

Hayden Daniel 2012 25

Landon Pickett 2011 25

David Guarno 2006 25

Travis Wood 2005 25

Hits (in a season)

Trevor Ezell 2013 49

Logan Chambers 2019 47

Matt Brown 2001 46

Trevor Ezell 2014 43

Logan Allen 2016 43

Chase Tucker 2014 41

Logan Chambers 2018 40

Hunter Mayall 2009 39

Landon Pickett 2011 39

Chris Joiner 2010 38

Dustin Morris 2001 37

Hunter Mayall 2010 37

Drew Tipton 2015 37

Evan Lee 2016 37

Josh Pultro 2012 36

Marcus Wilson 2013 36

Matt White 2000 35

Joey Winiecki 2007 35

Dustin Morris 2000 34

Aaron Davidson 2006 34

Jordan Taylor 2010 34

Cade Drennan 2019 34

Garrett Bock 2010 33

Tyler Brown 2011 33

Drew Tipton 2014 33

Aaron Orender 2016 33

Ryan Riggs 2021 32

Bryan Griffith 2004 32

Dan Riemenschneider 2006 32

Cody Walker 2007 32

Tyler Sawyer 2009 32

Jordan Taylor 2012 32

Tyler Nelson 2012 32

Dusty Sexton 1998 31

A.J. Nixon 2003 31

Justin Wells 2004 31

Travis Wood 2005 31

Kaleb Jobe 2009 31

Jordan Taylor 2011 31

Jason Hastings 2014 31

Billy Landers 1999 30

Jeff Carpenter 2002 30

Richie Wood 2004 30

Todd Bryan 2005 30

Brandan Warner 2015 30

Garrett Misenheimer 2016 30

Matthew Sandidge 2017 30

Doubles (single season)

Cade Drennan 2019 16

Kaleb Jobe 2008 12

Matt White 2002 12

Trevor Ezell 2014 11

Jordan Taylor 2010 11

Cody Walker 2008 11

Travis Wood 2005 11

Justin Wells 2005 11

Beau Hamblin 2001 11

Tyler Nelson 2012 10

Trevor Ezell 2013 10

Zack Young 2005 10

Logan Chambers 2019 9

Brandan Warner 2015 9

Drew Tipton 2014 9

Landon Pickett 2011 9

Jordan Taylor 2011 9

Hunter Mayall 2010 9

Justin Blankenship 2009 9

Aaron Davidson 2006 9

Bryan Griffith 2004 9

Justin Wells 2004 9

Dustin Morris 2001 9

Matt White 2000 9

Austin Ledbetter 2018 8

Marcus Wilson 2013 8

Tyler Sawyer 2009 8

Trent Daniel 2008 8

Aaron Davidson 2005 8

Anthony Rose 2000 8

Dusty Sexton 1998 8

Paul Speer 1998 8

Austin Ledbetter 2021 7

Logan Chambers 2018 7

Myers Buck 2018 7

Scott Schmidt 2018 7

Jake Wright 2017 7

Evan Lee 2016 7

Evan Lee 2015 7

Chase Tucker 2014 7

Josh Pultro 2012 7

Dylan Cross 2012 7

Chris Joiner 2010 7

Hunter Mayall 2009 7

Jake Jackson 2008 7

A.J. Nixon 2003 7

B.J. Wood 2003 7

B.J. Wood 2002 7

Matt Brown 2001 7

Triples (single season)

Trevor Ezell 2014 8

Drew Tipton 2015 6

Logan Chambers 2019 6

Travis Wood 2005 5

Evan Lee 2016 5

Anthony Rose 1999 4

Jordan Knight 2007 4

Trevor Ezell 2013 4

Cameron Coleman 2017 4

Noah Davis 2021 3

J.J. Yant 1999 3

Todd Bryan 2004 3

Justin Blankenship 2009 3

Tyler Nelson 2012 3

Blake Patterson 2014 3

Drew Tipton 2014 3

Blake Patterson 2015 3

Home runs (single season, *games prior to 2001 were played at Ashley Park)

Matt Brown 2001 7

Dusty Sexton 1998 7*

Trevor Ezell 2014 6

Cody Graddy 2002 6

David Guarno 2008 5

Zack Young 2004 5

Matt White 2000 5*

Landon Pickett 2011 4

Travis Wood 2005 4

Matt White 2001 4

Matt Brown 1999 4*

Jon Keel 1998 4*

Noah Davis 2021 3

Jake Wright 2019 3

Evan Lee 2016 3

Trevor Ezell 2013 3

Kaleb Jobe 2009 3

David Guarno 2007 3

Luke Brown 2001 3

Dustin Morris 2001 3

Beau Hamblin 2001 3

Anthony Rose 2000 3*

Michael McClellan 2000 3*

Brandon Nichols 2000 3*

Anthony Rose 1999 3*

Michael McClellan 1999 3*

Josh Caldwell 1999 3*

J.J. Yant 1999 3*

Josh Johnson 1998 3*

Runs batted in (single season)

Trevor Ezell 2014 43

Dusty Sexton 1998 38

Matt Brown 2001 38

Aaron Davidson 2006 38

J.J. Yant 1999 34

Garrett Misenheimer 2016 34

Landon Pickett 2011 32

Cody Graddy 2002 31

Zack Young 2004 31

Justin Wells 2004 30

Travis Wood 2005 30

Trevor Ezell 2013 30

Coby Greiner 2017 30

Jordan Taylor 2011 28

Logan Chambers 2019 28

Anthony Rose 2000 27

Brandan Warner 2015 27

Cade Drennan 2019 27

David Guarno 2008 26

Hayden Daniel 2012 26

Chase Tucker 2014 26

Drew Tipton 2014 26

Trey Breeding 2014 26

Dustin Morris 2001 25

Jordan Taylor 2010 25

Beau Hamblin 2001 24

Cody Walker 2007 24

Dylan Cross 2011 24

Tyler Nelson 2012 24

Marcus Wilson 2013 24

Evan Lee 2016 24

Jake Wright 2019 24

Walks (single season) (includes hit by pitch)

Tyler Nelson 2011 38

Dylan Cross 2012 32

Todd Bryan 2004 32

Trevor Ezell 2014 31

Travis Wood 2004 31

Matt White 2000 30

Noah Davis 2019 29

Blake Patterson 2015 29

Hayden Lessenberry 2012 29

Tyler Nelson 2012 29

Matt White 2001 29

Michael McClellan 2000 29

Conner Martin 2021 28

Jordan Taylor 2011 28

Dustin Tinkler 2004 28

Austin Ledbetter 2021 27

Jake Wright 2018 27

Tyler Green 2013 27

Jason Hastings 2015 26

Trey Breeding 2014 26

Hayden Lessenberry 2013 26

Jake Wright 2019 25

Dylan Hurt 2016 25

Chase Tucker 2014 25

Josh Pultro 2012 25

Brady Butler 2010 25

Cade Drennan 2019 24

Cameron Coleman 2017 24

Jake Wright 2017 24

Evan Lee 2016 24

Matt White 2002 24

Austin Ledbetter 2018 23

Evan Lee 2015 23

Trevor Ezell 2013 23

Logan Grant 2019 22

Gage Stark 2019 22

Jordan Taylor 2012 22

Trevor Ezell 2012 22

Josh Pultro 2011 22

Hayden Lessenberry 2011 22

Hunter Mayall 2010 22

Todd Bryan 2005 22

Strikeouts (most in single season)

Matt White 2000 30

Richie Wood 2004 30

Cameron Coleman 2017 30

Michael McClellan 2000 29

Matthew Sandidge 2018 28

J.T. Parker 2021 25

Jake Wright 2018 25

Richie Wood 2005 24

Drew Short 2006 24

David Guarno 2007 24

Brady Butler 2010 24

Austin Ledbetter 2018 24

Cody Graddy 2001 22

Trent Daniel 2001 22

Joey Cates 2016 22

Tadd Beene 1999 21

Logan Grant 2019 21

Logan White 2021 20

Brandon Fitts 1999 20

Zack Young 2004 20

Brady Butler 2009 20

Blake Patterson 2015 20

Gage Stark 2019 20

Strikeouts (lowest rate in single season, 60 ab minimum)

Player Year K’s ABs rate per at bat

Logan Chambers 2018 4 (104) (3.8%)

Aaron Davidson 2006 3 (77) (3.9%)

Dan Riemenschneider 2006 3 (75) (4.0%)

Seth Tucker 2017 4 (90) (4.4%)

Hunter Mayall 2010 5 (105) (4.8%)

Jordan Taylor 2010 5 (102) (4.9%)

Hunter Mayall 2009 5 (91) (5.5%)

Aaron Davidson 2005 6 (106) (5.7%)

Trevor Ezell 2014 5 (83) (6.0%)

Austin Ledbetter 2019 6 (91) (6.6%)

David Martin 2006 4 (61) (6.6%)

Logan Chambers 2017 6 (83) (7.2%)

Corey Lambert 2005 5 (67) (7.5%)

Aaron Orender 2016 6 (79) (7.6%)

Dustin Easterly 2004 6 (79) (7.6%)

Dustin Sexton 1998 5 (64) (7.8%)

Jake Jackson 2007 7 (88) (7.9%)

Jason Hastings 2014 6 (76) (7.9%)

Noah Davis 2021 7 (81) (8.6%)

Dustin Morris 2001 9 (104) (8.6%)

Drew Tipton 2014 8 (86) (9.3%)

B.J. Wood 2003 6 (62) (9.7%)

Hayden Daniel 2013 6 (61) (9.8%)

Marcus Wilson 2013 8 (79) (10.1%)

Jake East 2016 8 (78) (10.3%)

Justin Wells 2004 10 (95) (10.5%)

Logan Allen 2016 10 (95) (10.5%)

Matt Brown 1999 7 (65) (10.7%)

Matt Brown 2001 11 (102) (10.7%)

Jordan Taylor 2012 11 (102) (10.7%)

Cody Walker 2007 9 (83) (10.8%)

Cade Drennan 2019 10 (92) (10.9%)

Logan Chambers 2019 12 (110) (10.9%)

Evan Jobe 2011 9 (81) (11.1%)

Coby Greiner 2017 10 (90) (11.1%)

Trent Daniel 2008 8 (72) (11.1%)

Kaleb Jobe 2009 9 (80) (11.3%)

Tyler Green 2013 10 (87) (11.5%)

Justin Blankenship 2009 8 (69) (11.6%)

Jeff Carpenter 2002 9 (77) (11.7%)

Tyler Sawyer 2009 9 (77) (11.7%)

Trent Daniel 2008 8 (68) (11.8%)

J.J. Yant 1999 11 (93) (11.8%)

Austin Ledbetter 2021 9 (75) (12.0%)

Garrett Bock 2010 12 (100) (12.0%)

Todd Bryan 2005 12 (97) (12.4%)

Drew Tipton 2015 12 (97) (12.4%)

Tyler Brown 2011 10 (80) (12.5%)

Stolen bases (single season)

Trevor Ezell 2013 29

Drew Tipton 2015 27

Chase Tucker 2014 23

Logan Chambers 2019 19

Hayden Daniel 2012 19

Trevor Ezell 2014 18

Drew Tipton 2014 16

Todd Bryan 2004 16

Matt White 2002 16

Matt White 2001 16

Brandan Warner 2015 15

Jake Wright 2019 14

Logan Allen 2016 14

Evan Lee 2014 14

Trevor Ezell 2012 14

A.J. Nixon 2003 14

Billy Landers 1999 14

Evan Lee 2016 13

Jake East 2016 13

Jake Jackson 2008 13

Richie Wood 2004 13

Tad Beene 1999 13

Jordan Knox 2021 12

Gage Stark 2019 12

Logan Grant 2019 12

Joey Cates 2016 12

Evan Lee 2015 12

Caleb Garrett 2009 12

Bryan Griffith 2004 12

Matt White 2000 12

Tyler Nelson 2012 11

Caleb Garrett 2010 11

David Guarno 2006 11

Ryan Wilson 2006 11

Logan White 2021 10

Blaine Sears 2021 10

Seth Tucker 2016 10

Blake Patterson 2015 10

Drew Short 2006 10

Todd Bryan 2005 10

Pitching

Wins

Blaine Knight 2014 11

Travis Wood 2004 11

Nate Rutherford 2013 9

Ben Wells 2010 9

Justin Wells 2004 9

Evan Lee 2016 8

Zach Jackson 2014 8

Travis Wood 2005 8

Austin Ledbetter 2019 7

Beaux Bonvillain 2017 7

Alex Shurtleff 2016 7

Zach Jackson 2016 7

Blake Patterson 2015 7

Jason Hastings 2013 7

Caleb Milam 2011 7

Brad Chism 2001 7

Turner Seelinger 2021 6

Anthony Rose 2000 6

Chance King 2002 6

Daniel Price 2004 6

Justin Wells 2005 6

Aaron Davidson 2005 6

Trent Daniel 2007 6

Trent Daniel 2008 6

Tyler Sawyer 2009 6

Jordan Taylor 2011 6

Nate Rutherford 2012 6

Dylan Cross 2012 6

Jordan Taylor 2012 6

Alex Shurtleff 2015 6

Blaine Knight 2015 6

Seth Tucker 2017 6

Logan Grant 2019 6

Will McEntire 2019 6

Loses

Will McEntire 2018 4

Beaux Bonvillain 2017 4

Caleb Milam 2011 4

Anthony Rose 1999 4

Daniel Bennett 1999 4

Seth Tucker 2017 3

Nate Rutherford 2013 3

Tyler Nelson 2012 3

Jordan Taylor 2011 3

Caleb Milam 2010 3

Tyler Sawyer 2009 3

Tyler Sawyer 2008 3

Tyler Sawyer 2007 3

Drew Short 2006 3

Trent Daniel 2006 3

Justin Wells 2005 3

Travis Wood 2003 3

Scotty Yant 2002 3

Chris Sory 2001 3

Michael McClellan 2000 3

Anthony Rose 2000 3

Michael McClellan 1999 3

Jody Petty 1998 3

Innings pitched (single season)

Ben Wells 2010 81.1

Nate Rutherford 2013 74.1

Trent Daniel 2008 72

Travis Wood 2005 70.1

Travis Wood 2004 69.1

Beaux Bonvillain 2017 68

Blaine Knight 2014 65.2

Justin Wells 2005 62.2

Turner Seelinger 2021 59.2

Justin Wells 2004 59.2

Michael McClellan 2000 59.1

Anthony Rose 2000 59.1

Blake Davidson 2010 59

Caleb Milam 2011 57.2

Blaine Knight 2015 57.2

Trent Daniel 2007 57

Jordan Taylor 2011 57

Jordan Taylor 2012 56.2

Zach Jackson 2016 56

Brad Chism 2001 53.2

Jason Hastings 2013 52.2

Zach Jackson 2014 51.2

Travis Wood 2003 50.1

Will McEntire 2019 50

Chris Sory 2001 49.2

Tyler Nelson 2012 49.1

Daniel Bennett 1999 48.1

Will McEntire 2018 48

Seth Tucker 2017 47.2

Evan Lee 2016 47

Coby Greiner 2018 47

Chance King 2002 46.1

Tyler Sawyer 2009 46

Daniel Price 2004 45.2

Fewest hits per 7 innings (at least 25 innings)

Travis Wood 2005 1.99

Travis Wood 2004 2.1

Evan Lee 2016 2.2

Justin Wells 2004 3.2

Logan Grant 2019 3.6

Blaine Knight 2014 3.8

Trent Daniel 2008 4.1

Paul Speer 1998 4.1

Travis Wood 2003 4.2

Blake Patterson 2015 4.5

Zach Jackson 2016 4.5

Beaux Bonvillain 2017 4.5

Austin Ledbetter 2019 4.5

Ben Wells 2010 4.6

Justin Wells 2003 4.7

Zach Jackson 2014 4.7

Turner Seelinger 2021 4.8

Nate Rutherford 2013 4.9

Aaron Davidson 2006 5.0

Jason Hastings 2013 5.1

Justin Wells 2005 5.1

Nate Rutherford 2010 5.1

Will Hathcote 2021 5.3

Jordan Taylor 2010 5.3

Evan Lee 2015 5.4

Beaux Bonvillain 2016 5.4

Trent Daniel 2007 5.5

Coby Greiner 2018 5.5

J.J. Yant 1999 5.6

Blaine Knight 2015 5.6

Scott Schmidt 2018 5.8

Tryce Schalchlin 2012 5.9

Most hits allowed

Jordan Taylor 2011 67

Caleb Milam 2011 63

Tyler Nelson 2012 62

Anthony Rose 2000 57

Brad Chism 2001 56

Ben Wells 2011 53

Nate Rutherford 2013 52

Tyler Sawyer 2009 52

Scott Yant 2002 52

Blake Davidson 2010 51

Chance King 2002 51

Seth Tucker 2017 50

Jordan Taylor 2012 50

Scott Yant 2001 50

Michael McClellan 2000 50

Caleb Milam 2010 48

Tyler Sawyer 2008 48

Will McEntire 2018 47

Will McEntire 2019 46

Blaine Knight 2015 46

Justin Wells 2005 46

Trent Daniel 2007 45

Daniel Price 2004 45

Beaux Bonvillain 2017 44

Trent Daniel 2008 42

Turner Seelinger 2021 41

Jody Petty 1998 41

Dylan Cross 2012 40

Chris Sory 2001 40

Fewest walks (per 7 innings/min. 25 inn.)

Blaine Knight 2015 0.5

Alex Shurtleff 2015 0.6

Scott Schmidt 2018 0.7

Beaux Bonvillain 2017 1.1

Blake Patterson 2015 1.5

Will McEntire 2019 1.5

Beaux Bonvillain 2016 1.6

Jordan Taylor 2010 1.6

Nate Rutherford 2013 1.7

Zach Jackson 2016 1.8

Coby Greiner 2018 1.9

Tyler Sawyer 2007 1.9

Jason Hastings 2013 2.0

Justin Wells 2005 2.0

Kevin Littleton 2002 2.0

Jody Petty 1998 2.0

Kaleb Jobe 2009 2.1

Anthony Rose 2000 2.1

Alex Shurtleff 2016 2.2

Nate Rutherford 2012 2.3

Dylan Cross 2012 2.3

Evan Lee 2016 2.4

Tyler Sawyer 2009 2.4

Austin Ledbetter 2019 2.5

Strikeouts

Travis Wood 2005 149

Travis Wood 2004 138

Trent Daniel 2008 124

Ben Wells 2010 113

Justin Wells 2004 100

Justin Wells 2005 82

Trent Daniel 2007 81

Blaine Knight 2014 80

Beaux Bonvillain 2017 79

Zach Jackson 2016 78

Blaine Knight 2015 77

Travis Wood 2003 75

Evan Lee 2016 72

Jordan Taylor 2012 67

Turner Seelinger 2021 65

Anthony Rose 2000 64

Tyler Sawyer 2009 64

Will McEntire 2018 64

Will McEntire 2019 64

Daniel Price 2004 58

Drew Short 2006 55

Austin Ledbetter 2019 55

Jordan Taylor 2011 54

Paul Speer 1998 53

Caleb Milam 2011 53

Michael McClellan 2000 51

Blake Davidson 2010 49

Justin Wells 2003 48

Ben Wells 2009 48

Tyler Nelson 2012 48

Zach Jackson 2014 48

Scott Yant 2002 47

Tyler Sawyer 2008 47

Jason Hastings 2013 46

Logan Grant 2019 44

Michael McClellan 1999 43

Aaron Davidson 2005 43

Chance King 2002 42

Will Hathcote 2021 41

Aaron Davidson 2006 41

Strikeouts rate (per seven innings)

Travis Wood 2005 14.8

Travis Wood 2004 13.9

Trent Daniel 2008 12.1

Justin Wells 2004 11.7

Aaron Davidson 2006 11.5

Evan Lee 2016 10.7

Travis Wood 2003 10.4

Paul Speer 1998 10.4

Justin Wells 2003 10.3

Will Hathcote 2021 9.9

Trent Daniel 2007 9.9

Zach Jackson 2016 9.8

Ben Wells 2010 9.7

Tyler Sawyer 2009 9.7

Logan Grant 2019 9.4

Will McEntire 2018 9.3

Blaine Knight 2015 9.3

Justin Wells 2005 9.2

Will McEntire 2019 9.0

Daniel Price 2004 8.9

Drew Short 2006 8.8

Garret Wilson 2021 8.7

Austin Ledbetter 2019 8.6

Blaine Knight 2014 8.5

Evan Lee 2015 8.4

Jordan Taylor 2012 8.3

Beaux Bonvillain 2017 8.1

Aaron Davidson 2005 8.1

Turner Seelinger 2021 7.9

Tanner Zuber 2006 7.9

Coby Greiner 2019 7.8

Ben Wells 2009 7.8

ERA (min. 25 innings)

Travis Wood 2005 0.40

Blaine Knight 2014 0.43

Zach Jackson 2016 0.50

Evan Lee 2016 0.60

Alex Shurtleff 2015 0.62

Logan Grant 2019 0.64

Beaux Bonvillain 2017 0.72

Austin Ledbetter 2019 0.78

Trent Daniel 2008 0.88

Travis Wood 2004 0.91

Jason Hastings 2013 0.93

Beaux Bonvillain 2016 0.93

Nate Rutherford 2012 0.95

Turner Seelinger 2021 1.06

Zach Jackson 2014 1.08

Will McEntire 2019 1.12

Nate Rutherford 2013 1.13

Ben Wells 2010 1.20

Justin Wells 2003 1.29

Justin Wells 2004 1.29

Evan Lee 2015 1.29

Blaine Knight 2015 1.34

Paul Speer 1998 1.37

Aaron Davidson 2006 1.40

Alex Shurtleff 2016 1.60

Will McEntire 2018 1.60

Dylan Cross 2012 1.65

Blake Patterson 2015 1.65

Justin Wells 2005 1.90

Caleb Milam 2010 1.98

Blake Davidson 2010 2.02

Garret Wilson 2021 2.05

Michael McClellan 2000 2.12

Scott Schmidt 2018 2.23

Aaron Davidson 2005 2.25

Jordan Taylor 2012 2.25

Coby Greiner 2019 2.30

Coby Greiner 2018 2.38

Tyler Nelson 2012 2.41

Trent Daniel 2007 2.46

Saves

Coby Greiner 2019 7

Harrison Dale 2014 4

Hayden Daniel 2013 3

Ben Wells 2010 3

Kaleb Jobe 2009 3

Todd Bryan 2004 3

Will Hathcote 2021 2

Coby Greiner 2018 2

Jason Hastings 2015 2

Jason Hastings 2014 2

Nate Rutherford 2013 2

Jordan Taylor 2012 2

Ben Wells 2009 2

Todd Bryan 2005 2

Casey Grisham 2005 2

Justin Wells 2003 2

Jeff Carpenter 2002 2

Beau Hamblin 2001 2

Scotty Yant 2001 2

Career

Batting average (min. of 140 at bats; junior and seniors stats in 1998 are incomplete)

Trevor Ezell 2012-14 .443 (116 of 262)

Hunter Mayall 2008-10 .388 (76 of 196)

Logan Chambers 2016-19 .386 (76 of 197)

Cody Walker 2006-08 .378 (62 of 164)

Jason Hastings 2013-15 .372 (74 of 199)

Drew Tipton 2013-15 .370 (74 of 200)

Evan Lee 2013-16 .365 (84 of 230)

Travis Wood 2003-05 .362 (85 of 235)

David Guarno 2006-08 .357 (65 of 182)

Aaron Davidson 2004-06 .355 (66 of 186)

Garrett Misenheimer 2014-16 .354 (58 of 164)

Jordan Knight 2006-08 .352 (51 of 145)

Kaleb Jobe 2007-09 .351 (52 of 148)

Matt Brown 1999-2001 .346 (86 of 249)

Josh Pultro 2010-12 .345 (61 of 177)

Richie Wood 2003-05 .344 (63 of 183)

Brady Butler 2008-10 .341 (58 of 170)

Trent Daniel 2006-08 .336 (49 of 146)

Matt White 2000-02 .335 (80 of 239)

Billy Landers 1998-99 .333 (52 of 156)

J.J. Yant 1998-99 .333 (52 of 156)

Brandan Warner 2013-15 .330 (68 of 206)

Anthony Rose 1999-2000 .329 (55 of 167)

Jordan Taylor 2009-12 .328 (99 of 302)

Chris Joiner 2009-11 .328 (76 of 232)

Dustin Morris 1999-2001 .328 (75 of 229)

Caleb Garrett 2008-10 .326 (46 of 141)

Garrett Bock 2009-10 .318 (48 of 151)

Zack Young 2003-05 .316 (60 of 190)

Bryan Griffith 2003-05 .315 (63 of 200)

Tyler Brown 2009-11 .312 (53 of 170)

Tyler Sawyer 2007-09 .306 (63 of 206)

Justin Wells 2003-05 .303 (74 of 244)

Joey Winiecki 2005-07 .302 (48 of 159)

Runs scored

Trevor Ezell 2012-14 116

Matt White 2000-02 108

Travis Wood 2003-05 84

Logan Chambers 2017-19 77

Drew Tipton 2012-15 82

Todd Bryan 2003-04 69

Evan Lee 2013-16 67

Bryan Griffith 2003-05 64

Jake Jackson 2006-08 63

Matt Brown 1999-2001 62

Conner Tatum 2013-15 61

Logan Allen 2014-16 60

Brandan Warner 2013-15 60

Hayden Daniel 2011-13 59

Tyler Green 2011-13 59

Noah Davis 2018-21 58

David Guarno 2006-08 58

Chase Tucker 2012-14 57

Jordan Taylor 2009-12 57

Austin Ledbetter 2018-21 56

Tyler Nelson 2011-13 56

Chris Joiner 2009-11 56

Richie Wood 2003-05 55

Dustin Morris 1999-2001 55

Seth Tucker 2015-17 54

Jason Hastings 2013-15 54

Cody Walker 2006-08 52

Joey Winiecki 2005-07 51

Hits

Trevor Ezell 2012-14 116

Logan Chambers 2017-19 115

Jordan Taylor 2009-12 99

Matt Brown 1999-01 86

Travis Wood 2003-05 85

Evan Lee 2013-16 84

Matt White 2000-02 80

Dustin Morris 1999-01 77

Chris Joiner 2009-11 76

Hunter Mayall 2009-10 76

Drew Tipton 2013-15 74

Jason Hastings 2013-15 74

Justin Wells 2003-05 74

Austin Ledbetter 2018-21 72

Jake Wright 2017-19 69

Coby Greiner 2017-19 68

Brandan Warner 2013-15 68

Todd Bryan 2003-05 68

Aaron Davidson 2004-06 66

David Guarno 2006-08 65

Tyler Sawyer 2007-19 63

Richie Wood 2003-05 63

Bryan Griffith 2003-05 63

Cody Walker 2006-08 62

Josh Pultro 2009-11 61

Hayden Lessenberry 2011-13 60

Jake Jackson 2006-08 60

Zack Young 2003-05 60

Garrett Misenheimer 2014-16 58

Cody Graddy 2000-02 56

Tyler Nelson 2010-12 55

Anthony Rose 1999-00 55

Brady Butler 2008-10 53

Kaleb Jobe 2007-09 52

Michael McClellan 1998-00 52

Billy Landers 1998-99 52

Trey Breeding 2013-15 51

Landon Pickett 2009-11 51

Jordan Knight 2006-08 51

Doubles

Jordan Taylor 26

Matt White 24

Trevor Ezell 23

Travis Wood 23

Justin Wells 23

Austin Ledbetter 20

Logan Chambers 20

Cody Walker 19

Jake Wright 18

Aaron Davidson 18

Cade Drennan 17

Evan Lee 16

Hunter Mayall 16

Kaleb Jobe 16

Tyler Nelson 15

Tyler Sawyer 15

Zack Young 15

Dustin Morris 15

Drew Tipton 14

B.J. Wood 14

Austin Ledbetter 13

Brandan Warner 13

Hayden Lessenberry 13

Chris Joiner 13

Bryan Griffith 13

Beau Hamblin 13

Noah Davis 12

Austin Ledbetter 12

Coby Greiner 12

Matthew Sandidge 12

Chase Tucker 12

Josh Pultro 12

Trent Daniel 12

A.J. Nixon 12

Cody Graddy 12

Matt Brown 12

Triples

Trevor Ezell 13

Drew Tipton 10

Travis Wood 9

Logan Chambers 8

Evan Lee 6

Blake Patterson 6

Todd Bryan 5

Cameron Coleman 4

Cody Walker 4

Jordan Knight 4

Anthony Rose 4

Noah Davis 3

Jake Wright 3

Gage Stark 3

Jason Hastings 3

Tyler Nelson 3

Justin Blankenship 3

Richie Wood 3

J.J. Yant 3

Billy Landers 3

Home runs (*games prior to 2001 were played at Ashley Park)

Matt Brown* 1999-2001 12

Matt White* 2000-02 11

Cody Graddy* 2000-02 9

David Guarno 2006-08 9

Trevor Ezell 2012-14 9

Travis Wood 2003-05 8

Dustin Sexton* 1998 7

Anthony Rose* 1999-2000 7

Michael McClellan* 1998-2000 6

J.J. Yant* 1998-99 5

Dustin Morris* 1999-2001 5

Zack Young 2003-05 5

Landon Pickett 2009-11 5

Jon Keel* 1998 4

Brandon Nichols* 1999-2001 4

Beau Hamblin* 1999-2001 4

Kaleb Jobe 2007-09 4

Jake Wright 2017-19 4

RBIs

Trevor Ezell 90

Jordan Taylor 73

Travis Wood 69

Logan Chambers 68

Matt Brown 68

Aaron Davidson 64

Austin Ledbetter 59

Jason Hastings 59

Hayden Lessenberry 59

Justin Wells 57

Coby Greiner 56

Zack Young 56

Cody Graddy 56

J.J. Yant 53

Jake Wright 52

Garrett Misenheimer 52

Brandan Warner 51

David Guarno 51

Drew Tipton 50

Matt White 50

Tyler Sawyer 47

Cody Walker 46

Hayden Daniel 45

Dustin Morris 45

Anthony Rose 45

Dylan Cross 44

Tyler Nelson 43

Trey Breeding 42

Landon Pickett 41

Blake Patterson 40

Chris Joiner 40

Dylan Hurt 39

Hunter Mayall 39

Todd Bryan 39

Evan Lee 38

Brady Butler 38

Noah Davis 37

Josh Pultro 37

Tyler Brown 37

Walks

Hayden Lessenberry 77

Jake Wright 76

Trevor Ezell 76

Jordan Taylor 76

Austin Ledbetter 70

Matt White 69

Tyler Nelson 67

Travis Wood 64

Evan Lee 61

Todd Bryan 61

Jason Hastings 55

Dylan Cross 53

Noah Davis 52

Trey Breeding 52

Justin Wells 51

Logan Chambers 48

Josh Pultro 48

Brady Butler 47

Zack Young 47

Drew Tipton 46

Jake Jackson 46

Dylan Hurt 45

Bryan Griffith 45

Blake Patterson 44

David Guarno 43

Michael McClellan 42

Brandan Warner 40

Austin Ledbetter 39

Tyler Green 39

Tyler Sawyer 39

Kaleb Jobe 39

Tyler Brown 38

Peyton Dillon 37

Seth Tucker 37

Korey Thompson 36

Hunter Mayall 36

Devin Hurt 36

Richie Wood 36

Fewest strikeouts (minimum 150 at bats; % of at bats)

Aaron Davidson 9 (186) (4.6%)

Hunter Mayall 10 (196) (5.1%)

Logan Chambers 23 (301) (7.6%)

Garrett Bock 16 (151) (10.6%)

Jordan Taylor 33 (302) (10.9%)

Seth Tucker 19 (167) (11.4%)

Justin Wells 29 (244) (11.9%)

Dustin Morris 28 (229) (12.2%)

Drew Tipton 25 (200) (12.5%)

Trevor Ezell 33 (262) (12.6%)

Tyler Sawyer 26 (206) (12.6%)

Tyler Brown 22 (173) (12.7%)

Matt Brown 33 (249) (13.3%)

Cody Walker 21 (154) (13.6%)

Jake Jackson 29 (207) (14.0%)

Hayden Lessenberry 32 (225) (14.2%)

Brandon Nichols 23 (161) (14.3%)

Jason Hastings 29 (199) (14.6%)

Chris Joiner 35 (232) (15.1%)

Garrett Misenheimer 25 (164) (15.2%)

Austin Ledbetter 39 (255) (15.3%)

Tyler Green 24 (152) (15.8%)

Austin Ledbetter 30 (187) (16.0%)

Brandan Warner 34 (206) (16.5%)

Todd Bryan 38 (230) (16.5%)

Scott Schmidt 27 (164) (16.5%)

Tyler Nelson 31 (187) (16.6%)

Bryan Griffith 36 (200) (18.0%)

Josh Pultro 32 (177) (18.1%)

Joey Winiecki 29 (159) (18.2%)

Dylan Hurt 30 (165) (18.2%)

Zack Young 35 (190) (18.4%)

Trey Breeding 37 (186) (19.9%)

Strikeouts

Jake Wright 59

Richie Wood 57

Cody Graddy 56

Matt White 55

David Guarno 50

Coby Greiner 47

Matthew Sandidge 46

Brady Butler 46

Evan Lee 44

Travis Wood 43

Michael McClellan 43

Cameron Coleman 40

Stolen bases

Trevor Ezell 61

Drew Tipton 49

Matt White 44

Evan Lee 41

Hayden Daniel 31

Todd Bryan 31

Logan Chambers 27

Chase Tucker 27

A.J. Nixon 26

Seth Tucker 25

Jake Jackson 25

Logan Grant 23

Logan Allen 23

Caleb Garrett 23

Billy Landers 23

David Guarno 22

Bryan Griffith 22

Jake East 21

Conner Tatum 20

Jake Wright 18

Brandan Warner 18

Jason Hastings 18

Tyler Green 18

Matt Brown 18

Pitching

Wins

Travis Wood 24

Blaine Knight 19

Jordan Taylor 19

Justin Wells 19

Zach Jackson 16

Evan Lee 16

Nate Rutherford 15

Alex Shurtleff 14

Caleb Milam 14

Trent Daniel 14

Dylan Cross 13

Ben Wells 13

Austin Ledbetter 12

Will McEntire 12

Beaux Bonvillain 12

Tyler Sawyer 12

Austin Ledbetter 11

Blake Patterson 10

Jason Hastings 10

Innings pitched (career)

Travis Wood 193

Jordan Taylor 162.2

Justin Wells 155

Trent Daniel 143.2

Blaine Knight 140.2

Zach Jackson 125.2

Ben Wells 124.1

Tyler Sawyer 121.2

Will McEntire 121.1

Caleb Milam 119

Michael McClellan 111.2

Nate Rutherford 111

Beaux Bonvillain 103

Dylan Cross 98.1

Anthony Rose 98

Evan Lee 89.1

Coby Greiner 87.2

Scott Yant 86.2

Jason Hastings 86.1

Chris Sory 82.2

Austin Ledbetter 79.2

Alex Shurtleff 77.1

Kaleb Jobe 72

Blake Davidson 71

Hits allowed

Jordan Taylor 154

Caleb Milam 148

Tyler Sawyer 139

Will McEntire 116

Blaine Knight 105

Trent Daniel 105

Michael McClellan 103

Scott Yant 102

Anthony Rose 102

Justin Wells 95

Ben Wells 90

Dylan Cross 87

Kaleb Jobe 86

Coby Greiner 83

Tyler Nelson 82

Zach Jackson 81

Nate Rutherford 79

Chris Sory 75

Beaux Bonvillain 71

Travis Wood 71

Alex Shurtleff 67

Brad Chism 66

Blake Davidson 64

Kevin Littleton 64

Daniel Price 63

Seth Tucker 61

Jason Hastings 60

Fewest hits (per seven innings, 70 innings min.)

Travis Wood 2.6

Justin Wells 4.3

Evan Lee 4.5

Zach Jackson 4.5

Beaux Bonvillain 4.8

Jason Hastings 4.9

Nate Rutherford 5.0

Austin Ledbetter 5.1

Ben Wells 5.1

Trent Daniel 5.1

Blaine Knight 5.2

Alex Shurtleff 6.1

Dylan Cross 6.2

Blake Davidson 6.3

Chris Sory 6.4

Michael McClellan 6.5

Coby Greiner 6.6

Jordan Taylor 6.6

Will McEntire 6.7

Anthony Rose 7.3

Tyler Sawyer 8.0

Scott Yant 8.2

Kaleb Jobe 8.4

Caleb Milam 8.7

Walks

Travis Wood 125

Trent Daniel 81

Dylan Cross 63

Justin Wells 62

Ben Wells 59

Jordan Taylor 58

Chris Sory 58

Michael McClellan 55

Will McEntire 48

Caleb Milam 47

Scott Yant 46

Tyler Sawyer 44

Blake Davidson 42

Aaron Davidson 42

Zach Jackson 41

Evan Lee 39

Anthony Rose 37

Cody Greiner 36

Blaine Knight 36

Drew Short 34

Will Hathcote 31

Seth Tucker 31

Fewest walks (per seven innings, 70 innings min.)

Kaleb Jobe 0.4

Alex Shurtleff 1.0

Beaux Bonvillain 1.3

Blaine Knight 1.8

Nate Rutherford 1.9

Jason Hastings 1.9

Zach Jackson 2.3

Jordan Taylor 2.5

Tyler Sawyer 2.5

Anthony Rose 2.6

Will McEntire 2.8

Caleb Milam 2.8

Justin Wells 2.8

Austin Ledbetter 2.9

Coby Greiner 2.9

Evan Lee 3.1

Ben Wells 3.3

Michael McClellan 3.4

Scott Yant 3.7

Trent Daniel 3.9

Blake Davidson 4.1

Dylan Cross 4.5

Travis Wood 4.5

Chris Sory 4.9

Strikeouts (career)

Travis Wood 362

Justin Wells 230

Trent Daniel 224

Blaine Knight 180

Jordan Taylor 173

Ben Wells 161

Will McEntire 151

Zach Jackson 140

Tyler Sawyer 139

Evan Lee 126

Beaux Bonvillain 106

Michael McClellan 104

Caleb Milam 103

Anthony Rose 99

Austin Ledbetter 93

Aaron Davidson 85

Daniel Price 85

Dylan Cross 82

Scott Yant 79

Alex Shurtleff 78

Jason Hastings 73

Turner Seelinger 65

Nate Rutherford 65

Will Hathcote 64

Chris Sory 61

Coby Greiner 60

Blake Davidson 60

Strikeouts (per 7 innings, 70 innings min.)

Travis Wood 13.1

Trent Daniel 10.9

Justin Wells 10.4

Evan Lee 9.9

Ben Wells 9.1

Blaine Knight 9.0

Will McEntire 8.7

Austin Ledbetter 8.2

Tyler Sawyer 8.0

Zach Jackson 7.9

Jordan Taylor 7.4

Beaux Bonvillain 7.2

Alex Shurtleff 7.1

Anthony Rose 7.1

Michael McClellan 6.5

Scott Yant 6.4

Caleb Milam 6.1

Blake Davidson 5.9

Jason Hastings 5.9

Dylan Cross 5.8

Earned run average (career)

Beaux Bonvillain 0.75

Jason Hastings 0.89

Zach Jackson 0.95

Nate Rutherford 1.07

Travis Wood 1.20

Alex Shurtleff 1.27

Evan Lee 1.33

Austin Ledbetter 1.49

Justin Wells 1.54

Blaine Knight 1.59

Will McEntire 1.67

Ben Wells 1.75

Trent Daniel 2.10

Blake Davidson 2.27

Dylan Cross 2.49

Jordan Taylor 2.75

Anthony Rose 3.00

Chris Sory 3.05

Kaleb Jobe 3.11

Caleb Milam 3.12

Coby Greiner 3.19

Michael McClellan 3.39

Tyler Sawyer 3.51

Scott Yant 3.96

Saves

Coby Greiner 9

Jason Hastings 5

Ben Wells 5

Todd Bryan 5

Harrison Dale 4

Hayden Daniel 3

Jordan Taylor 3

Kaleb Jobe 3

Justin Wells 3

Will Hathcote 2

Myers Buck 2

Nate Rutherford 2

Scott Schmidt 2

Tyler Sawyer 2

Alex Kehrees 2

Casey Grisham 2

Travis Wood 2

Daniel Price 2

Jeff Carpenter 2

Beau Hamblin 2

Scott Yant 2

TEAM

Record (winning pct)

2014 33-2 (.942)

2016 27-2 (.931)

2004 31-3 (.912)

2015 28-3 (.903)

2019 27-5 (.844)

2021 24-5 (.828)

2013 27-6 (.818)

Wins

2014 33

2004 31

2015 28

2019 27

2016 27

2013 27

2005 27

2012 25

2010 25

2021 24

2011 23

2018 21

2009 21

2001 20

Losses

1999 15

2000 14

2007 12

2006 12

2018 10

2017 10

2001 9

2011 8

2010 8

2009 8

2002 8

1998 8

Batting average

2016 .365

2014 .346

2011 .343

2009 .336

1998 .335

2013 .323

2007 .321

2003 .329

2015 .316

2008 .314

2001 .308

2004 .305

2005 .305

2010 .305

At Bats

2010 897

2005 882

2014 866

2012 829

1999 821

2000 805

2001 802

2011 801

2019 798

2004 787

2009 777

2015 776

2013 770

2018 767

2017 739

2021 738

2007 738

2016 732

2006 724

Runs

2014 326

2001 244

2011 238

2004 236

2013 234

1999 231

2016 230

2005 226

2010 223

2015 222

2019 216

2012 214

2009 205

2006 204

2003 204

Hits

2014 300

2011 275

2010 274

2005 269

2009 261

2013 249

2001 247

2015 245

1999 243

2012 242

2004 240

2007 237

2016 230

2019 230

Doubles

2005 67

2014 59

2019 57

2008 53

2001 53

2009 53

2011 50

2010 47

2004 47

2012 46

2003 46

2018 45

2007 45

Triples

2014 26

2005 14

2015 13

2004 12

2021 11

2016 11

2013 11

2019 10

2007 10

1999 9

2018 8

2010 8

2017 7

Home runs* (Home game prior to 2001 were played at Ashley Park)

2001 25

1998 23*

2000 21*

1999 20*

2008 11

2004 10

2002 10

2014 9

2011 9

2005 9

2019 8

2021 7

2010 7

2007 6

Runs batted in

2014 250

2015 215

2001 194

2004 193

2013 187

2016 180

2010 178

2005 178

2012 176

2015 176

2009 174

2019 172

1999 171

Walks

2014 236

2012 224

2004 214

2013 213

2011 205

2019 202

2021 197

2015 189

2010 180

2018 176

2016 176

2009 161

1999 161

2006 156

2003 154

2005 153

Fewest walks

2008 101

1998 115

2000 116

2007 122

2017 130

2001 131

2002 139

2005 153

2003 154

2006 156

2009 161

1999 161

Strikeouts

2000 208

2004 177

2021 176

2018 174

1999 164

2007 154

2015 148

2010 147

2017 145

2012 145

2019 143

2005 141

Fewest strikeouts

2003 117

2014 122

2016 122

1998 123

2008 123

2009 124

2011 125

2002 128

2013 134

2001 134

2006 135

Stolen bases

2014 111

2013 110

2015 109

2019 92

2021 82

2012 76

2016 75

2004 69

2002 67

2001 67

2006 63

2010 56

1999 55

2005 50

PITCHING

Innings

2012 225

2010 222.2

2014 221

2005 219.2

2015 205

2011 204.2

2013 204.1

2019 202

2018 202

2004 201

2000 196.2

1999 195

2021 193

2001 193

2016 190

Runs allowed

1999 167

2001 156

2011 134

2006 120

2017 119

2007 119

2002 119

2009 113

1998 103

2012 102

Fewest runs allowed

2016 43

2014 48

2015 60

2019 63

2013 70

2005 73

2021 75

Hits allowed

2012 216

2011 215

2009 204

2002 204

1999 201

2001 200

2017 190

Fewest hits allowed

2004 121

2008 122

2003 123

2016 136

2005 136

2019 147

1998 126

2014 151

2021 154

2015 154

Walks allowed

2004 134

2001 124

2006 113

1999 111

2003 109

2012 106

2007 104

2002 103

1998 102

Fewest walks allowed

2015 46

2016 58

2013 66

2019 74

2017 78

2018 80

2014 83

2008 87

Strikeouts

2005 344

2004 333

2019 247

2021 240

2010 237

2016 236

2006 224

2015 223

2012 214

2014 208

2009 200

Earned run average

2014 0.79

2016 1.07

2015 1.13

2019 1.21

2010 1.73

2013 1.75

2004 1.82

2021 1.96

2008 2.00

2012 2.08

2018 2.11

2005 2.20

Saves

2019 8

2012 8

2009 7

2004 7

2013 6

2005 6

2015 5

2001 5

2021 4

2018 4

2016 4

2012 4

2003 4

2002 4