BAA announces all-star rosters, coaches for 2018

The Bryant Athletic Association has announced the rosters and coaches for the 2018 all-star teams, which will compete for State championships and, in some cases, Regional and National titles.

They are:

2018

14 & Under Allstars

Gage Buford

Gavin Burton

Tucker Dunn

Caleb Greiner

Drew Hatman

Hunter Holt

Caden Hope

Connor Martin

Colby Morrow

Calvin Myles

Kyler Pabon

JT Parker

Cade Parker

Hayden Thompson

Manager: Jason Greiner

2018

12 & Under Allstars

JT Allen

Garrison Blacklaw

Reid Catton

Clay Crawford

Avery Heidelberg

Luis Hernandez

Gavin Hill

Landon Jackson

EJ Keith

Justen Myles

Braxton Speer

Aiden Stout

Hudson Thomason

Manager: Michael Catton

2018

10 Year Old Allstars

Luke Andrews

Jonathan Carter

Cohen Chalmers

Grant Daves

Kolby Duncan

Dante Hernandez

Colt Martin

Dawson Martin

Mekhi Ray

Barret Royal

Blake Scoggins

Jake Taylor

Manager: Ryan Martin

2018

9 Year Old Allstars

Cannon Chalmers

Carson Dozier

Gunner Frazier

Austin Hastings

Cooper Hatman

Lynden Johnson

Hunter Markham

Paxton Pringle

Max Rauth

Jaxon Riggs

Drew Tate-Lee

Landon Thornton

Jackson Trusty

Manager: Greg Riggs

2018

8 Year Old Allstars

Mason Abrahamson

Luke Bowden

Brady Brown

Dax Drake

Tagan Dunn

Garrett Hill

Evan Hill

Wyatt Hunter

Keller Hyder

Ethan Kelley

Austin Markham

Isaac McCormick

Crews Thomason

Manager: Rick Brown

2018

7 Year Old Allstars

Cooper Andrews

Trey Atkins

Witt Brothers

Beckman Doggett

Tanner Hogland

Cade Jackson

Gabriel Jordan

Griffin Lloyd

Cameron Martin

Cash McCrary

Hunter Robertson

Judah Summers

Landen Verdell

Manager: Bill Lloyd

2018

6 Year Old All-Stars

Paxon Abrahamson

Crue Chalmers

Chase Fleming

Jaxon Harrison

Cooper Hunt

Caden Knox

Garrion Madison

Wyatt Moseley

Mason Parker

Trey Patterson

Brad Silas Jr

Lane Warren

Manager: John Harrison

2018

5 Year Old All-Stars

Cru Billins

Jacob Bohanna

Paxton Clegg

Carson Danley

Gannon Drake

Colton Hunter

Ashton Jordan

Aaron Joyner

Nate McGough

Chance Orender

Tait Thompson

Austin Worner

Manager: Matt Orender