BHS team set for 7A state swimming and diving meet

February 23, 2017 Swimming

The Bryant High School swim team will compete in the 2017 Class 7A State Swimming and Diving championships will be held Friday and Saturday in Bentonville.

Michael Higgs

Qualifiers for Bryant include:

Alex Ball – 100 Back

Jessica Butler- 50 Free, 100 Free

Caivon Crosby – 1 meter diving

Michael Higgs – 200IM, 100Fly, 100 BR, 100 Free

Paris Works – 1 meter diving

Sara Weber – 1 meter diving

 

Girls 200 Medley Relay

  1. Leela Hoerschelmann
  2. Lara Kockaya
  3. Jessica Butler
  4. Kayla Vaughan

Alt:Ellie Hooten,  Kalina Weaver, Erin Vaughn, Taylor Wilson

 

Girls 200 Free Relay

  1. Lara Kockaya
  2. Taylor Wilson
  3. Kayla Vaughn
  4. Jessica Butler

Alt: Kalina Weaver, Ellie Hooten, Leela Hoerschelmann, Hannah Tennison

 

Girls 400  Free Relay

  1. Taylor Wilson
  2. Hannah Tennison

3.Kayla Vaughn

  1. Lara Kockaya

Alt: Ellie Hooten, Erin Vaughn, Kalina Weaver, Leela Hoershelmann

 

Boys 200 Medley Relay

  1. Alex Ball
  2. Tristan Hoerschelmann
  3. Michael Higgs
  4. Jacob Eubanks

Alt:John Dellorto, Dylan Althen, Jacob Rhode, Ivan Bryant

 

Boys 200 Free Relay

  1. Jacob Eubanks
  2. Alex Ball
  3. Kyle Henry
  4. Michael Higgs

Alt: Dylan Althen, John Dellorto, Jacob Rhode, Ivan Bryant

 

Boys 400 Free Relay

  1. Jacob Eubanks
  2. Tristan Hoerschelmann
  3. Alex Ball
  4. Kyle Henry

Alt: John Dellorto, Dylan Althen, Jacob Rhode, Ivan Bryant

 

Rob Patrick

Rob Patrick has been involved in radio and newspaper since the early 1980’s. After serving in several capacities in a handful of media outlets, Rob started BryantDaily.com in 2008.

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