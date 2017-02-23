BHS team set for 7A state swimming and diving meet

The Bryant High School swim team will compete in the 2017 Class 7A State Swimming and Diving championships will be held Friday and Saturday in Bentonville.
Qualifiers for Bryant include:
Alex Ball – 100 Back
Jessica Butler- 50 Free, 100 Free
Caivon Crosby – 1 meter diving
Michael Higgs – 200IM, 100Fly, 100 BR, 100 Free
Paris Works – 1 meter diving
Sara Weber – 1 meter diving
Girls 200 Medley Relay
- Leela Hoerschelmann
- Lara Kockaya
- Jessica Butler
- Kayla Vaughan
Alt:Ellie Hooten, Kalina Weaver, Erin Vaughn, Taylor Wilson
Girls 200 Free Relay
- Lara Kockaya
- Taylor Wilson
- Kayla Vaughn
- Jessica Butler
Alt: Kalina Weaver, Ellie Hooten, Leela Hoerschelmann, Hannah Tennison
Girls 400 Free Relay
- Taylor Wilson
- Hannah Tennison
3.Kayla Vaughn
- Lara Kockaya
Alt: Ellie Hooten, Erin Vaughn, Kalina Weaver, Leela Hoershelmann
Boys 200 Medley Relay
- Alex Ball
- Tristan Hoerschelmann
- Michael Higgs
- Jacob Eubanks
Alt:John Dellorto, Dylan Althen, Jacob Rhode, Ivan Bryant
Boys 200 Free Relay
- Jacob Eubanks
- Alex Ball
- Kyle Henry
- Michael Higgs
Alt: Dylan Althen, John Dellorto, Jacob Rhode, Ivan Bryant
Boys 400 Free Relay
- Jacob Eubanks
- Tristan Hoerschelmann
- Alex Ball
- Kyle Henry
Alt: John Dellorto, Dylan Althen, Jacob Rhode, Ivan Bryant